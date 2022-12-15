Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

В Краснодаре приезжий ограбил арендованные квартиры. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Заявление в полицию написала хозяйка одной из квартир по улице Рахманинова. Женщина рассказала, что сдала жилье 38-летнему Владимиру. Но мужчина не оплачивал коммунальные услуги, а позже вовсе перестал выходить на связь.

Хозяйка, решив навестить квартиранта, не застала его дома. Вместе с мужчиной из жилья пропали стиральная машина, микроволновка, шкаф-купе и комод.

Полицейские позже задержали подозреваемого. Как оказалось, мужчина ограбил еще пять арендованных квартир по улицам Зиповской, Российской, имени Сергея Есенина, Героя Аверкиева и Евгении Жигуленко. Хозяева также не нашли стиральные машины, холодильники, телевизор и другую бытовую технику – всего на более чем 150 тысяч рублей.

Украденные вещи квартирант позже продал за 60 тысяч рублей.

- В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкции предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.