План удалось перевыполнить на 8,8%. Фото: администрация Сочи

Бюджет Сочи увеличился на 1,4 млрд рублей по сравнению с прошлым годом. В городскую казну поступило 11,9 миллиарда рублей. План удалось перевыполнить на 8,8%.

- Дополнительно полученные средства будут направлены на финансирование социально-значимых задач, поставленных главой города Сочи Алексеем Копайгородским, – заявила заммэра Сочи Светлана Калинина.

Кстати, Сочи пополнил и краевой бюджет. Благодаря курорту Краснодарский край получил 53 миллиарда рублей. План выполнен на 101,1%. В абсолютной величине прирост составил 5,2 миллиарда рублей.