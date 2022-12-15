Более 900 км линий электропередачи построят и отремонтируют на Кубани в 2023 году Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 900 км линий электропередачи построят и отремонтируют на Кубани в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Строить и обновлять сети будут две ресурсоснабжающие организации. В сумме они выделят на реконструкцию более 12 миллиардов рублей. Отмечается, что основную часть финансирования инвестпрограмм составляют средства от повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

- Это позволит увеличить трансформаторную мощность на 257 мегаватт-ампер, - уточнили в пресс-службе администрации.