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НовостиОбщество15 декабря 2022 11:31

Более 900 км линий электропередачи построят и отремонтируют на Кубани в 2023 году

На работы направят 12 млрд рублей
Светлана ОВДЕЙ
Более 900 км линий электропередачи построят и отремонтируют на Кубани в 2023 году Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 900 км линий электропередачи построят и отремонтируют на Кубани в 2023 году Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 900 км линий электропередачи построят и отремонтируют на Кубани в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Строить и обновлять сети будут две ресурсоснабжающие организации. В сумме они выделят на реконструкцию более 12 миллиардов рублей. Отмечается, что основную часть финансирования инвестпрограмм составляют средства от повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

- Это позволит увеличить трансформаторную мощность на 257 мегаватт-ампер, - уточнили в пресс-службе администрации.