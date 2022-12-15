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НовостиОбщество15 декабря 2022 11:52

В Сочи на ремонт 75 улиц направили более 1,1 млрд рублей

Об этом сообщил мэр города в своем Telegram-канале
Ангелина НАЗАРЧУК
Дорожники восстановили 12 оползневых участков за 650 млн рублей. Фото: администрация Сочи

Дорожники восстановили 12 оползневых участков за 650 млн рублей. Фото: администрация Сочи

Администрация Сочи подвела итога транспортного блока. Каждый день на курорте на линию выходит более 800 автобусов. Они осуществляют 8,5 тысячи рейсов.

В этом году на ремонт дорог было направлено более 1,1 миллиарда рублей. С опережением графика выполнен ремонт 75 улиц, 20 из которых – объекты следующего, 2023 года. Также дорожники восстановили 12 оползневых участков за 650 млн рублей.

- В Год экологии в Сочи поступили 26 автобусов большой вместимости на газомоторном топливе, еще 51 единицу ждем до 2025 года, - написал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, мэрия города направила 29 миллионов рублей на развитие интеллектуальных транспортных систем.