В Армавире открыли педагогический технопарк «Кванториум» Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Армавире открыли педагогический технопарк «Кванториум». Площадку создали в Армавирском государственном педагогическом университете. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В «Кванториуме» установили оборудованиее для проведения лабораторных работ, лекций и семинаров, мероприятий профориентационного характера. Технопарк поможет подготавливать педагогов к работе в школе, «Кванториумах», центрах «Точки роста» и «IT-куб». Кроме того, учителя будут проходить на площадке курсы по повышению квалификации.

Участникам церемонии открытия представили роботов разных типов. С их помощью студенты будут отрабатывать методики управления дронами, робототехнику и многоуровневое программирование.

- Открывающиеся по всей стране «Кванториумы» и IT-кубы ждут своих наставников. Нам важно, чтобы завтрашний выпускник вуза в полной мере владел оборудованием центров, понимал, как с ним работать и «встроить» его в проектную деятельность школьников, - отметил ректор АГПУ Евгений Нижник.