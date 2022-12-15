Дефицит пятизвездочных отелей отмечается в Сочи

При изменении цен на курортный отдых острее всего реагируют именно отели пять звезд. Фото: администрация Сочи

В России наблюдаются дефицит пятизвездочных отелей. Чаще всего туристы раскупают номера в средствах размещения высокого класса. Однако даже в Сочи отмечается нехватка пятизвездочных отелей во время высокого турпотока.

- На всю страну порядка 350 отелей пять звезд. Это катастрофически мало, - рассказал РИА Новости и. о. президента Российского союза туриндустрии Илья Усманский.

Кстати, при изменении цен на курортный отдых острее всего реагируют именно отели пять звезд. Это связано с тем, что спрос увеличивается, а количество номеров ограничено.