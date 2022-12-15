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НовостиОбщество15 декабря 2022 12:34

В Краснодаре утвердили названия 38 улиц и проездов

Наименования одобрили депутаты городской думы
Светлана ОВДЕЙ
В Краснодаре утвердили названия 38 улиц и проездов Фото: Валерий ГОНЧАРОВ

В Краснодаре утвердили названия 38 улиц и проездов Фото: Валерий ГОНЧАРОВ

В Краснодаре утвердили названия 38 улиц и проездов. Новые наименования обсудили на 51-м очередном заседании городской думы.

Так, в поселке Березовом появятся улицы Земледельческая и Зерновая, в районе ул. им. Кирилла Россинского – улицы Штурвальная, Мичманская, Яхтенная, имени Адмирала Макарова и Адмирала Руднева.

Кроме того, утверждены названия семи улиц и 10 проездов в станице Елизаветинской. Это, в частности, улицы им. Степана Булатецкого, им. Иосифа, им. Елисея Витинского, им. Аполлона Дубицкого, им. Антона Кравченко, им. Василия Симоненко, им. Петра Медведева. Также наименованы проезды Черноморский, Куренной, Казачий, Атаманский, Караульный, Крепостной, Ратный, Пластунский, Кошевой, Почетный.

В Прикубанском округе появятся улицы в честь ДНР и Херсонской области - Лисичанская, Мариинская, Верхоянская, Свирская, Белогорская, Кузбасская, Авангардная, Купчинская, Донецкая, Земская, Платовская, Херсонская и Макеевская.

А в Новознаменском жилом районе одну из улиц назовут именем Владимира Жириновского.