Город украшают перед праздником. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

В Адыгее отменили массовые новогодние мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Майкопа.

- Совсем скоро в столице Адыгеи начнутся праздничные мероприятия, посвященные встрече Нового года. В этом году принято решение отказаться от массовых увеселительных новогодних мероприятий, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Вместе с тем, глава региона Мурат Кумпилов заверил, что детские утренники и новогодние елки пройдут в полноценном формате. В Майкопе уже установили шесть новогодних деревьев. Город украшают перед праздником.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», большое внимание уделят детям с ограниченными возможностями и ребятам из малообеспеченных семей. Маленькие жители республики получат в подарок сладкие наборы к Новому году.