На Кубани в загоревшемся ВАЗ погиб 31-летний водитель Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани в загоревшемся автомобиле ВАЗ погиб 31-летний водитель. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Авария произошла 15 декабря в Тимашевском районе. Водитель ВАЗ 2111 проезжал по трассе Краснодар - Ейск. Предварительно, мужчина превысил скорость, не справился с управлением и съехал с дороги. После этого автомобиль загорелся.

- В результате ДТП 31-летний водитель погиб до приезда скорой помощи, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.