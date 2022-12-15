Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 декабря 2022 12:51

На Кубани в загоревшемся ВАЗ погиб 31-летний водитель

Обстоятельства аварии устанавливаются
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани в загоревшемся ВАЗ погиб 31-летний водитель Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани в загоревшемся ВАЗ погиб 31-летний водитель Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани в загоревшемся автомобиле ВАЗ погиб 31-летний водитель. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Авария произошла 15 декабря в Тимашевском районе. Водитель ВАЗ 2111 проезжал по трассе Краснодар - Ейск. Предварительно, мужчина превысил скорость, не справился с управлением и съехал с дороги. После этого автомобиль загорелся.

- В результате ДТП 31-летний водитель погиб до приезда скорой помощи, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.