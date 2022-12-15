В Сочи запустился онлайн-ритейлер Самокат

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Сервис Самокат начал доставлять заказы в Сочи. Теперь в городе доступна быстрая доставка продуктов, товаров для дома, косметики и всего необходимого для комфортного быта.

Курьеры-партнёры Самоката будут доставлять товары на велосипедах за 15–30 минут в зависимости от зоны доставки. Такая оперативность возможна благодаря технологической платформе, с помощью которой удалось автоматизировать многие процессы в дарксторах и за их пределами. Например, система Самоката в режиме реального времени мониторит товарные остатки, отслеживает сроки годности и даёт сигнал о снятии позиции, если срок истекает. Также можно соотносить количество прогнозируемых и реальных заказов, ограничивать их количество, чтобы справиться с нагрузкой. В пиковые часы система самостоятельно принимает решение о подключении дополнительных курьеров-партнёров для доставки в конкретном районе. В 55 городах России уже действует более 1000 дарксторов.

Оформить и получить заказ жители и гости Сочи смогут с 8 утра до 11 вечера. В Самокате больше 2500 разных позиций: продукты, напитки, бытовая химия, косметика и другие товары. Среди них более 830 товаров собственной торговой марки Самоката. Доставка в сервисе всегда бесплатная.

«Мы стремимся помогать людям и берём рутину на себя. Самокат дарит свободное время для любимых занятий, отдыха и общения с близкими, –– комментирует Лиза Эмерт, директор по бренду и коммуникациям онлайн-ритейлера Самокат. –– Мы рады начать работать в Сочи. Надеемся, что горожане оценят удобство быстрой доставки продуктов, товаров для дома и всего необходимого для комфортного быта».