Почти 63 млрд рублей составят доходы бюджета Краснодара в 2023 году Фото: krd.ru

Почти 63 млрд рублей составят доходы бюджета Краснодара в 2023 году. Проект утвердили депутаты городской Думы на 51-ом очередном заседании.

Отмечается, что часть собственных доходов составит почти 25 миллиардов рублей, а более 38 миллиардов поступят в качестве краевых субсидий и субвенций.

Собственные доходы поступят в бюджет краевого центра из шести источников. Это, в частности, налог на доходы физических лиц (9 млрд 910 млн рублей), налог с применением упрощенной системы налогообложения (5 млрд 339 млн рублей), земельный налог (2 млрд 398 млн рублей), налог на прибыль организаций (1 млрд 954 млн рублей), налог на имущество физических лиц (1 млрд 738 млн рублей), арендная плата за земельные участки (781 млн рублей).

- Рост доходов в последние годы у нас - колоссальный. Если в 2004 году собственные доходы у города были 8 - 8,5 миллиардов рублей, то сегодня уже - 25 миллиардов, - отметил мэр Краснодара Евгений Наумов.

Из краевого бюджета Краснодару выделено 10 млрд 373 млн рублей субсидий на достройку семи школ, покупку трех учреждений инвесторов и оснащение новых школ. Еще 4 млрд 778 млн рублей направят на строительство школ, детсадов и физкультурно-оздоровительных комплексов.

Отмечается, что большую часть расходов – свыше 44,5 миллиардов рублей - в 2023 году направят на социальную сферу.