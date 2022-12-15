Девушку искали с 10 декабря Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

В Краснодаре завершены поиски без вести пропавшей 21-летней девушки. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Напомним, Анна Волкова ушла из дома 10 декабря. Но позже девушка так и не вернулась и перестала выходить на связь. Родные и близкие сообщили о пропаже Анны в полицию и волонтерам.

Спустя несколько дней поисков девушку удалось разыскать.

- Найдена, жива, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Где все это время находилась девушка, волонтеры не уточняют.