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НовостиОбщество15 декабря 2022 13:45

В Краснодаре завершены поиски без вести пропавшей 21-летней девушки

Анна Волкова исчезла 10 декабря
Светлана ОВДЕЙ
Девушку искали с 10 декабря Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

Девушку искали с 10 декабря Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

В Краснодаре завершены поиски без вести пропавшей 21-летней девушки. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Напомним, Анна Волкова ушла из дома 10 декабря. Но позже девушка так и не вернулась и перестала выходить на связь. Родные и близкие сообщили о пропаже Анны в полицию и волонтерам.

Спустя несколько дней поисков девушку удалось разыскать.

- Найдена, жива, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Где все это время находилась девушка, волонтеры не уточняют.