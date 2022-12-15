Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 декабря 2022 14:28

Губернатор Кубани посетил испытания произведенных в крае беспилотников

Образцы дронов представили на одном из полигонов
Светлана ОВДЕЙ
Губернатор Кубани посетил испытания произведенных в крае беспилотников Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани посетил испытания произведенных в крае беспилотников Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани посетил испытания произведенных в крае беспилотников. Образцы дронов представили на одном из полигонов, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Военные выбрали из представленных беспилотников перспективные модели. Дроны планируют протестировать на линии фронта, доработать и в марте 2023 года начать их серийное производство.

Кроме беспилотников, на полигоне представили камеры наблюдения с тепловизорами. Их также передадут на тестирование военным.

– Промышленники Кубани способны создать в короткие сроки самую высокотехнологичную продукцию для выполнения в том числе боевых задач, которая будет превосходить по своим характеристикам иностранные аналоги, - отметил Вениамин Кондратьев. - Разведывательные и ударные дроны востребованы в зоне проведения специальной военной операции.

Как отметил глава региона, в крае могут наладить серийное производство дронов.

- Со своей стороны готовы поддержать бизнес, - добавил губернатор Кубани.