В Каневской район доставили «Цифровой ФАП» от СберМедИИ

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

Компания СберМедИИ, входящая в индустрию здоровья Сбера, передала Каневской центральной районной больнице аппаратно-программный комплекс мобильной диагностики «Цифровой ФАП». Он представляет собой компактный кейс, в котором собрано медицинское диагностическое оборудование с подключением к интернету и сервисам на базе искусственного интеллекта.

Базовый комплект комплекса включает электрокардиограф, тонометр, анализатор крови (глюкоза, холестерин, триглицериды) и мочи, термометр, пульсоксиметр. Оборудование имеет регистрационные удостоверения Росздравнадзора, а информационная система для врача включена в Реестр российского ПО.

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«В настоящее время Сбер уделяет большое внимание вопросам цифровизации отрасли здравоохранения. В этом году Кубань получила сразу два современных аппаратно-программных комплекса для мобильной диагностики. Ранее «Цифровой ФАП» доставили в Анапу, сейчас – в Каневской район. Уверена, что современные технологии откроют новые возможности для своевременного выявления заболеваний».

Павел Исаев, главный врач Каневской ЦРБ:

«Комплекс «Цифровой ФАП» с применением технологий искусственного интеллекта позволит проводить неотложную диагностику на дому и предприятиях. Жители отдаленных сельских территорий смогут оперативно получать первичную медико-санитарную помощь. К тому же, использование комплекса снизит нагрузку на медицинских работников».

Наталья Филимонова, главный врач Медицинского цифрового диагностического центра (MDDC) от СберМедИИ:

«Аппаратно-программный комплекс «Цифровой ФАП» прошел успешное пилотирование в 24 субъектах России, в 13 регионах медицинские работники уже используют его в своей повседневной работе. Скрининговые системы на базе искусственного интеллекта позволяют своевременно выявлять пациентов с патологиями, не допускать развития хронических заболеваний, а также распределяют клинические случаи по степени тяжести. Благодаря обработке ЭКГ с помощью алгоритмов повышается точность и качество диагностики, а также скорость обработки результатов исследований, от чего часто может зависеть жизнь человека. Такое комплексное решение помогает повысить эффективность работы врачей и делает оказание медицинской помощи намного удобнее для пациентов».