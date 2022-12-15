Более 10 млрд рублей инвестировали в инновационные проекты на Кубани в 2022 году

Более 10 млрд рублей инвестировали в инновационные проекты на Кубани в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В крае реализуют проект «Умная Кубань – лидеры будущего». Он направлен на развитие молодых талантов, госслужащих и предпринимателей.

Так, в регионе уже создали научно-образовательный центр Юга России, научно-образовательный центр мирового уровня «Обеспечение экологической и продовольственной безопасности и развитие технологий здоровьесбережения» и Фонд развития инноваций.

- Это позволит к 2030 году увеличить удельный вес инновационных продуктов в экономике региона с 2 до 10%, - отметил первый замглавы региона Игорь Галась.

В 2023 году проект планируют дополнить мероприятиями стратегических инициатив в области клиентоцентричности и федерального проекта «Искусственный интеллект».