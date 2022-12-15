Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодаре прошел акселератор для молодых ученых. В #FoodDesign участвовало 16 человек. Программу рассчитали на проекты в сфере инжиниринга продуктов питания и сельского хозяйства.

В финале мероприятия было презентовано пять проектов.

- У представленных проектов есть потенциал для коммерциализации. Конечно, он возможен во взаимодействии с индустриальными партнерами. Также при дальнейшей поддержке проектного офиса научно-образовательного центра Юга России, - сообщила заместитель директора Кубанского научного фонда Наталья Беспалая.

Уточняется, что финал проходил на площадке «Точки Кипения». Кроме того, за мероприятием можно было проследить в онлайн-формате.

Участие в программе приняли молодые ученые из Северо-Кавказского федерального научного центра садоводства, виноделия, виноградарства, Федерального научного центра биологической защиты растений. Также Федерального научного центра риса, Кубанского государственного технологического университета и Субтропического научного центра Российской академии наук.