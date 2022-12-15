Кубанский производитель мороженого внедрит бережливые технологии. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани производитель мороженого внедрит бережливые технологии в рамках нацпроекта «Производительность труда». Участие рассчитано на 3 года. Специалисты РЦК в течение первых шести месяцев оптимизируют пилотный проект. После этого предприятия будет внедрять бережливые технологии самостоятельно. Это будет происходить при экспертной поддержке центра.

- Сейчас важно не просто достичь результата на отдельном производственном участке предприятия. Необходимо тиражировать опыт и добиться 100% охвата всех процессов бережливыми технологиями. Это амбициозная задача. Ее реализация скажется на прибыли и принесет экономический эффект региону, - сообщил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Уточняется, что «Кубань-Мороженое» является одним из крупнейших производителей на территории Южного федерального округа. Предприятие работает на рынке более 20 лет. Оно выпускает более 300 наименований продукции.