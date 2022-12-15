Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Динском районе Кубани открыли многофункциональный спортивный комплекс. Он появился в станице Новотитаровской. Объект построили по краевой госпрограмме «Развитие физкультуры и спорта».

- Новый комплекс является хорошей площадкой для проведения занятий по игровым видам. Также она с успехом адаптируется для занятий борьбой. Для нас приоритетом является обеспечение жителей спортивными объектами шаговой доступности. Необходимо, чтобы они были комфортными для тренировок и вовлекали наших людей в спорт, - сообщил министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

Уточняется, что на базе спорткомплекса будут проводить тренировки по греко-римской борьбе и самбо учеников детско-юношеских спортшкол № 2 и №4.

Кроме того, все желающие смогут заниматься волейболом, баскетболом, гандболом, теннисом и мини-футболом.