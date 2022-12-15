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НовостиОбщество15 декабря 2022 18:39

На Кубани снизилась подростковая преступность на 7,8%

Групповых преступлений стало меньше на 37,5%
Мария ЧАЛАЯ
На Кубани снизилась подростковая преступность. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани снизилась подростковая преступность. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани снизилась подростковая преступность на 7,8%. Об этом рассказали на итоговом заседании комиссии по делам несовершеннолетних.

- По итогам года, подростковую преступность удалось снизить на 7,8%. В том числе групповых преступлений стало меньше на 37,5%. Также на 13% сократилось число самовольных уходов из дома, - сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

Уточняется, что для профилактики самовольных уходов детей используются все ресурсы. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие этому и принимаются меры по их устранению.