На Кубани случилось массовое ДТП. Фото: госавтоинспекция Кубани.

На Кубани случилось ДТП с автобусом, в котором погиб пожилой водитель. Инцидент произошел на автодороге Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная.

- По предварительным данным 24-летний молодой человек ехал за рулем автомобиля Ford Focus. Он выехал на встречку и столкнулся с Nissan Almera, - сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что в результате столкновения 75-летний водитель Nissan и его 73-летняя пассажирка получили серьезные травмы. Их доставили в больницу.

Через несколько минут на этом участке трассы случилась еще одна авария. 49-летний водитель автобуса Jac объезжал столкнувшиеся автомобили. Он выехал на встречку и врезался в машину ВАЗ-2106.

В результате аварии 77-летний водитель «шестерки» погиб. Мужчина скончался на месте от полученных травм.