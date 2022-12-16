Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Новороссийске прошел форум пресс-служб Кубани. Его организовал департамент информационной политики региона. Мероприятие длилось два дня. Его участниками стали медиаспецалисты из муниципальных администраций сельских и городских территорий.

- Мы регулярно собираемся такой же большой командой. Благодаря этому мы становимся быстрее и эффективнее в решении общих задач. Четче видна картина и в отрасли, и по районам. Так лучше понятны запросы аудитории, - сообщила руководитель департамента информационной политики края Галина Жукова.

На встрече участники обсудили современные отраслевые тренды. Также проанализировали качество работы на интернет-площадках и поделились кейсами наиболее эффективных муниципальных проектов.

Кроме того, на были рассмотрены вопросы подготовки актуального контента, который размещают на официальных страницах муниципальных образований.