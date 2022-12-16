Стартовал конкурс альтернативной новогодней ели «Арт-елка - 2023». Фото: управление культуры Майкопа.

В Адыгее проходит конкурс «Арт-елка - 2023». В нем могут поучаствовать ребята дошкольного и школьного возрастов. Они должны будут предложить альтернативу новогодней ели.

- Работы можно будет выполнить с помощью взрослых. Главное, чтобы они были не из живой хвои, - рассказали в управлении культуры Майкопа.

Заявки на конкурс принимаются до 20 декабря 2022 года. С 3 по 8 января 2023 года состоится отбор лучших работ членами жюри на выставке елок в ГДК «Гигант».