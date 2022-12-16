Сады Россельхозакадемии в Сочи выставили на торги за 464 млн рублей

Соответствующий документ опубликовали на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Сады Россельхозакадемии в Сочи выставили на торги, после того как компания обанкротилась. Участки планируют продать за 464 миллиона рублей. Соответствующий документ опубликовали на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Всего на продажу выставили четыре лота. Самый дорогой объект - косточковый сад. Его площадь составляет 32,4 тысячи квадратных метров. Сад находится в селе Эсто-Садок.

- Его начальная стоимость составляет 288,4 млн рублей. За 151,9 миллионов рублей продается косточковый сад площадью 17 тысяч квадратных метров, - сказано на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

На торги выставлены еще два сада – орехово-фруктовый и семечковый. Их планируют продать за 17,6 млн рублей и 6,2 млн рублей соответственно. Сады находятся земли расположены в селе Медовеевка в Адлерском районе.

Как удалось узнать “Комсомольской правде”-Кубань”, торги запланированы на 17 февраля 2023 года.