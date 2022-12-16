В настоящее время москвичи активно интересуются комплексами апартаментов с управляющими компаниями. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Москвы реже других россиян покупают недвижимость в Сочи для проживания. Чаще всего они выбирают дома или квартиры для сезонного отдыха или же инвестиций.

- В настоящее время москвичи активно интересуются комплексами апартаментов с управляющими компаниями. При выборе жилья они обращают особое внимание на близость к морю и ровную местность, - рассказала порталу Lenta.ru гендиректор риелторского центра Юлия Усачева.

Кстати, жители Москвы обычно лично прилетают в Сочи для просмотра объектов. А вот люди, которые находятся в Сибири или на Дальнем Востоке, покупают недвижимость дистанционно из-за дороговизны перелетов.

Как удалось узнать “Комсомольской правде”-Кубань”, москвичи приобретают более дорогое жилье по сравнению с другими жителями России.