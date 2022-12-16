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НовостиОбщество16 декабря 2022 4:39

Недвижимость премиум-класса в Сочи подорожала на 28% за год

Общее число сделок с премиальной недвижимостью выросло на 127%
Ангелина НАЗАРЧУК
С января этого года выросло и количество сделок

С января этого года выросло и количество сделок

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Сочи недвижимость премиум-класса подорожала на 28% с начала 2022 года. При этом с января этого года выросло и количество сделок. Прирост составил 127%.

- Премиальный сегмент демонстрирует общий рост двумя относительными плато с марта по июнь и с июля по ноябрь, при этом некоторые проекты не прекращают рост на протяжении всего года, - рассказала “Известиям” эксперт по недвижимости.

Кстати, рост продаж заметили и в других сегментах. Квартиры стали покупать в домах бизнес-класса на 70% больше, а в “комфорте” - на 6%. Однако уже в сентября рынок жилья ждало охлаждение. Продажи упали во всех категориях почти на 70%.