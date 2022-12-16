США ввели санкции против бывшего мэра Краснодара Алексеенко

Алексеенко, награжденный орденом Мужества, попал под санкции США

Бывший мэр Краснодара, действующий глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко попал под санкции США. Его имя внесли в обновленный перечень на сайте Минфина.

Кроме Андрея Алексеенко, под санкции Соединенных Штатов Америки попали Геннадий Гаркуша, Владимир Липандин, Владимир Бобрышев. Как заявили в госдепе США, санкции введены за деятельность, которая якобы «подрывала мир, безопасность, политическую стабильность или территориальную целостность США, их союзников или партнеров» от лица руководства России, сообщает «РИА Новости».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Андрея Алексеенко наградили орденом Мужества за самоотверженность, проявленную при спасении людей в чрезвычайных ситуациях.

Две недели назад под санкции Великобритании попал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Глава региона отреагировал на «новость» одним словом: «ожидаемо».