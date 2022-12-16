Российская авиакомпания возобновляет полеты из Самары в Сочи с 17 декабря

Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Фото: Олег УМАРОВ

Российская авиакомпания возобновляет полеты из Самары в Сочи. Полеты начнет осуществлять «Победа» с 17 декабря. Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

- Полеты будут осуществляться на воздушных судах Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров, - сообщили в пресс-службе международного аэропорта Сочи.

“Комсомольская правда” - Кубань” узнала расписание полетов. По вторникам вылет из Самары запланирован на 12:25, а прилет в Сочи - в 14:40. Из Сочи судно отправляется в 15:25, а приземляется в Самару в 19:30.

По четвергам вылет из Самары в 12:20, прилет на курорт- в 14:35. Из Сочи самолет отправится в 15:20, а приземлится в Самаре в 19:25.

Суббота:

- вылет из Самары в 13:40, прилет в Сочи в 15:55;

- вылет из Сочи в 16:40, прилет в Самару в 20:45.

Воскресенье:

- вылет из Самары в 11:35, прилет в Сочи в 13:50;

- вылет из Сочи в 14:35, прилет в Самару в 18:40.

Время вылета и прилета указано местное.