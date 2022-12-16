Система «Безопасный город» в Краснодаре помогла раскрыть более 250 преступлений

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В Краснодаре за жителями и гостями наблюдает 1151 камера. За год с помощью системы «Безопасный город» зафиксировано и передано в полицию более 2100 материалов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

- В этом году установили 108 камер видеонаблюдения. В следующем году на улицах города появится еще 140 камер, особенно акцентируем внимание на новых жилых районах, - отметили в администрации.

Благодаря системе «Безопасный город» удалось в этом году раскрыть более 250 преступлений. Кроме этого, полицейские составили 700 протоколов об административных правонарушениях.

В настоящее время в тестовом круглосуточном режиме работает интеллектуальная система на въездных и выездных маршрутах города, с помощью камер распознаются и идентифицируются номерные знаки автомобилей, помимо этого, система помогает в поиске лиц, находящихся в розыске.