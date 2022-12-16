Житель Краснодара продал чужой ВАЗ за 9 тысяч рублей

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В Краснодаре владелец ВАЗ сообщил в полицию о пропаже машины. Он пояснил, что оставил авто на стоянке у жилого комплекса на улице Кубанской Набережной и не пользовался ей около года. А когда пришел на парковку, машины на ней не оказалось.

- Оперативники установили, что к краже причастен 28-летний краснодарец. Его задержали на работе. Парень увидел, что автомобилем долгое время никто не пользуется, разместил интернете объявление о продаже. Покупателю из Апшеронска сообщил, что собственник машины, но документы утеряны. И отдал авто за 9 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Полицейские изъяли автомобиль и вернули владельцу.