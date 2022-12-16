Бойцов Росгвардии встретили в Сочи из зоны спецоперации

Чиновники наградили 60 сотрудников Росгвардии знаками «Признание и почет сочинцев». Фото: администрация Сочи

Бойцов Росгвардии торжественно встретили в Сочи из зоны спецоперации. Они вернулись после служебной командировки.

Бойцов торжественно встретили мэр Сочи Алексей Копайгородский, начальник Управления координации деятельности подразделений Росгвардии Михаилом Барынькиным и председатель ГорСобрания Виктором Филоновым. Чиновники наградили 60 сотрудников Росгвардии знаками «Признание и почет сочинцев».

- В российских Вооруженных силах заложены и развиваются глубокие традиции. Это верность воинскому долгу и присяге, личная ответственность за судьбу Отечества, неразрывная связь с народом нашей Великой страны, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Мэр Сочи также отметил, что местные жители проявляют истинный патриотизм. А солдаты достойно служат Отчизне.