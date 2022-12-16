Жители Кубани исполнили желания более 1850 тяжелобольных ребят

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае Фонд помощи «Край добра» с 28 ноября запустил благотворительную акцию, она стартовала 28 ноября. С этого момента на сайте жители региона выбирали открытки с просьбами больных детей и исполняли их. В этом году удалось собрать более 1850 подарков.

– Акция проходит более 10 лет. Менялись только формат и название. За две недели удалось собрать более 1850 подарков. Мы благодарны каждому, кто не прошел мимо и подарил веру в волшебство детям, которые столкнулись с тяжелыми диагнозами, – отмечает руководитель фонда Яна Сторожук.

Волонтеры доставят подарки детям в канун Нового года.