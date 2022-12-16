На Кубани за сутки COVID-19 заболели 83 человека, в том числе четверо детей

На Кубани за сутки COVID-19 заболели 83 человека Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 83 новых случая заболевания COVID-19. Коронавирус в том числе подтвердился у четверых детей. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре заболели 32 человека, в Новороссийске - 7, в Сочи - 6. В Армавире, Анапе, Горячем Ключе, Тимашевском, Приморско-Ахтарском, Каневском и Выселковском районах прибавилось по три пациента.

- По два положительных результата - в Апшеронском, Динском, Мостовском и Туапсинском районах, по одному - в Брюховецком, Ейском, Кавказском, Калининском, Кореновском, Крымском, Лабинском, Ленинградском и Новокубанском муниципалитетах, - сообщили в региональном оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются два человека. С выздоровлением за сутки в регионе выписали 67 пациентов.