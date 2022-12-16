Жители Краснодара готовы потратить на новогодние подарки около 12 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Краснодара готовы потратить на новогодние подарки около 12 тысяч рублей. Результаты опроса озвучили эксперты платформы по поиску работы SuperJob.

Так, в краевом центре на подарки планируют потратить 12,1 тысячи рублей. Краснодар занимает 12-е место среди городов России. В среднем по стране этот показатель составляет 12,5 тысячи рублей.

Наибольшую сумму на новогодние подарки планируют потратить жители столицы – 16,5 тысячи рублей. Второе место занимает Ростов-на-Дону (16 тысяч рублей), далее идут Красноярск (15 тысяч рублей), Санкт-Петербург (14,5 тысячи рублей) и Екатеринбург (13,5 тысяч рублей).

Отмечается, что чаще всего жители дарят новогодние подарки родителям, детям, братьям, сестрам – 66%. Еще 33% выбирают, что подарить второй половинке, 20% - друзьям, 13% - самому себе, а 9% - коллегам. 17% опрашиваемых, наоборот, не собираются ничего дарить на Новый год.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что 2% краснодарцев ненавидят Новый год из-за шумных соседей. Больше трети жителей очень любят зимний праздник.