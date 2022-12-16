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НовостиОбщество16 декабря 2022 8:52

Жители Краснодара готовы потратить на новогодние подарки около 12 тысяч рублей

Чаще всего жители выбирают подарки семье
Светлана ОВДЕЙ
Жители Краснодара готовы потратить на новогодние подарки около 12 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Краснодара готовы потратить на новогодние подарки около 12 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Краснодара готовы потратить на новогодние подарки около 12 тысяч рублей. Результаты опроса озвучили эксперты платформы по поиску работы SuperJob.

Так, в краевом центре на подарки планируют потратить 12,1 тысячи рублей. Краснодар занимает 12-е место среди городов России. В среднем по стране этот показатель составляет 12,5 тысячи рублей.

Наибольшую сумму на новогодние подарки планируют потратить жители столицы – 16,5 тысячи рублей. Второе место занимает Ростов-на-Дону (16 тысяч рублей), далее идут Красноярск (15 тысяч рублей), Санкт-Петербург (14,5 тысячи рублей) и Екатеринбург (13,5 тысяч рублей).

Отмечается, что чаще всего жители дарят новогодние подарки родителям, детям, братьям, сестрам – 66%. Еще 33% выбирают, что подарить второй половинке, 20% - друзьям, 13% - самому себе, а 9% - коллегам. 17% опрашиваемых, наоборот, не собираются ничего дарить на Новый год.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что 2% краснодарцев ненавидят Новый год из-за шумных соседей. Больше трети жителей очень любят зимний праздник.