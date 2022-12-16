Класс безопасности дорожного движения открыли в Сочи

Специалисты организуют семинары, конференции и соревнования. Фото: администрация Сочи

В Сочи открыли класс безопасности дорожного движения. В нем будут проводить различные мероприятия по пропаганде и просвещению детей. Специалисты организуют семинары, конференции и соревнования. В центре будут проходить даже автопробеги.

- Важно понимать, что безопасность на дорогах зависит от всех участников дорожного движения. Такие мероприятия способствуют снижению аварийности на дорогах, - заявил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Вячеслав Бауэр.

Как удалось узнать “Комсомольской правде” - Кубань”, организаторы построят детские площадки разных направлений. Например, появятся автогородок и кабинет для юных инспекторов.