На Кубани экс-полицейскому дали 9 лет тюрьмы за незаконный сбыт наркотиков и патронов Фото из архива КП

На Кубани экс-полицейскому дали 9 лет тюрьмы за незаконный сбыт наркотиков и патронов. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Все произошло в октябре 2016 года. На тот момент оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД РФ по Мостовскому району вместе с коллегой решили повысить показатели работы. Для этого полицейские купили марихуану и патроны к охотничьему гражданскому нарезному огнестрельному оружию. Позже они планировали продать наркотик и боеприпасы, после чего задержать покупателя.

Одного из полицейских задержали сотрудники краевого УФСБ. Его коллега в настоящее время находится в розыске. Осужденный же полицейский в суде вину не признал.

- Расследование проводилось СУ СК по Краснодарскому краю. Рассмотрев материалы дела, суд признал его виновным, ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.