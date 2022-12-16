Ялта зовет: встречаем Новый год с видом на Черное море

Фото: Семейный развлекательный комплекс «Атлантида»

Черноморское побережье – это не только про летний отдых. Южный берег Крыма по-своему прекрасен в любое время года. Побывав однажды в Ялте летом, непременно стоит приехать в этот солнечный город осенью, весной и, конечно, зимой.

Здесь особая атмосфера, которая способна зарядить позитивом на долгие месяцы. Поэтому празднование Нового года на берегу зимнего моря – замечательная возможность не только хорошо провести время и попутешествовать, посетив достопримечательности полуострова, но и отличная «подзарядка» перед следующим рабочим годом.

Отдохнуть от суеты и насладиться праздниками в Ялте приглашает семейный отель «Атлантида». Для гостей здесь подготовлено специальное новогоднее предложение. На период с 30 декабря 2022 г. до 03 января 2023г. номера любой категории можно забронировать с преимуществом 25%.

Провести Рождественские праздники в «Атлантиде» можно, воспользовавшись специальным выгодным предложением. Размещение в отеле на Южном берегу Крыма от 2 500р.

Семейный развлекательный комплекс «Атлантида»

Условия акции «Новогодние каникулы» просты:

– забронировать номер (гостям на выбор предлагаются «Стандарт», «Студия» или «Люкс», оформленные в минималистичном европейском стиле);

– внести предоплату в размере 50%.

Для гостей отеля «Атлантида» также действует специальное предложение – посещение СПА-комплекса «Зазеркалье» со скидкой 25%.

Новогодняя акция действует до 03.01.2023г. и актуальна при размещении в отеле от двух суток и более.

Отдыхая в «Атлантиде», вы получаете:

– комфортное проживание;

– уютный ресторан;

– детский центр «Лабиринт»;

– крытый четырехуровневый паркинг;

– конференц-зал;

– живописную парковую зону, окруженную реликтовыми деревьями.

Ранее бронирование

Также отель запустил раннее бронирование на 2023 год. Желающие могут забронировать отдых по тарифам сезона «Лето-22» и получить скидку 20%.

Условия акции «Раннее бронирование»:

– забронировать номер до 15.01.2023г;

– внести предоплату в размере 50%.

- акция действует с 02.11.2022г по 15.01.2023г.

Отель «Атлантида» расположен в живописном месте в окружении реликтовых деревьев. В летний период на территории комплекса работает собственный аквапарк: 8 взрослых и 8 детских горок, туннельных и экстремальных. Имеются волновой бассейн площадью 2 000 кв. метров и отдельная зона для самых маленьких – бассейн с подогреваемой водой.

Семейный развлекательный комплекс «Атлантида»

Подарите себе и своим близким Новый год и отпуск-2023 на Южном берегу Крыма с видом на лазурное зимнее Черное море и зелень парковой зоны отеля «Атлантида»!

Забронировать отдых можно по телефону: 8 (978) 733 43 43.

Адрес отеля: Республика Крым, Ялта, ул. Коммунаров, 7а

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