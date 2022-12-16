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НовостиОбщество16 декабря 2022 9:30

Краснодарский край стал лидером среди регионов России по сбору макулатуры

На Кубани собрали более 200 тонн бумаги
Светлана ОВДЕЙ
Краснодарский край стал лидером среди регионов России по сбору макулатуры Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край стал лидером среди регионов России по сбору макулатуры Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край стал лидером среди регионов России по сбору макулатуры. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Так, на Кубани к акции «Миллион – Родине!» присоединились более 67 тысяч участников. Всего в регионе собрали 200,3 тонн макулатуры. Из них свыше 82 тысяч тонн бумаги отправили на переработку в Краснодаре, около 23 тонн – в Новороссийске, более 11 тонн – в Новопокровском районе.

- Представители региональных операторов, общественных организаций, учебных заведений, администраций муниципалитетов организовывали просветительские занятия на тему переработки макулатуры и экскурсии на комплексы по сортировке и переработке отходов, - рассказали в пресс-службе краевой администрации.