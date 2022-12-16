Средняя стоимость новогоднего стола в Сочи обойдется минимум в 10 тысяч рублей

Отели Сочи также ожидают гостей в новогоднюю ночь. Фото: Иван МАКЕЕВ

Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола в Краснодарском крае. В среднем жители региона потратят 6200 рублей на человека. В эту сумму специалисты включили в меню салаты "Оливье" и "Сельдь под шубой", красную икру, горячее блюдо из рыбы или курицы, а также алкогольные и безалкогольные напитки, фрукты и сладкое.

К слову, в ресторанах ценники варьируются намного сильнее. Для местных жителей и туристов в Сочи, которые решили встретить Новый год в кафе, стоимость застолья может обойтись от 3,5 до 30 тысяч рублей. Однако, помимо вкусной еды, рестораны предлагают шоу-программу.

Отели Сочи также ожидают гостей в новогоднюю ночь. Стоимость начинается от 10 тысяч рублей. Однако в цену не входит номер. Если вы захотите остаться в отеле, то придется уже заплатить 50, 70 или даже 90 тысяч рублей.