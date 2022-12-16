В Краснодаре наградили победителей краевого конкурса «Жизнь моя - культура» Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре наградили победителей краевого конкурса «Жизнь моя - культура». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В этом году в конкурсе участвовали 258 человек. Из них 12 стали лауреатами. Церемония награждения прошла на итоговом заседании коллегии по культуре при профильном министерстве.

Конкурс «Жизнь моя - культура» стартовал шесть лет назад. Спустя три года организаторы учредили специальную номинацию «За преданность профессии им. Марины Михайловны Шапиро». Ее лауреатом признан артист Кубанского казачьего хора Владимир Заниздра.

В других номинациях награждены работники библиотечной системы, кино, руководители учреждений культурно-досугового типа, студий, образовательной, методической службы, музеев, театральной и концертной организаций.

- В Год культурного наследия народов России в нашем регионе провели более 100 творческих мероприятий. Мы принимали активное участие в федеральных проектах, таких как «Казачий круг», «Единый день фольклора», «Музейные маршруты России», - отметила министр культуры региона Виктория Лапина. - В крае 337 фольклорных коллективов, еще 6 мы создали в этом году. Будем продолжать работу, ведь именно фольклор определяет национальную самобытность народа.