Производитель соков из Абинска оптимизировал производство по нацпроекту Фото: admkrai.krasnodar.ru

Производитель соков из Абинска оптимизировал производство по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Предприятие по переработке фруктов и производству соков внедряет бережливые технологии по нацпроекту «Производительность труда». Так, на участке изготовления и розлива соков в упаковку снизили количество простоев оборудования, подсчитали объем отгрузок и ввели оптимальную последовательность производства.

Отмечается, что за счет бережливых технологий время производства сократилось на 31%, запасы – почти на 70%, а выработка увеличилась на 55%.

- Пилотный участок демонстрирует, насколько несовершенен процесс, где есть недочеты и как их можно исправить без дополнительных капитальных вложений, - отметил министр экономики региона Алексей Юртаев.

В настоящее время к нацпроекту в регионе присоединились 225 производств. К 2024 году в крае к внедрению бережливых технологий запланировано привлечь 254 предприятия.