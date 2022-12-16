Женщина скончалась до приезда скорой помощи Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Анапе водитель легковушки насмерть сбил 88-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

ДТП произошло накануне, 15 декабря, по улице Новороссийской. Предварительно, 46-летний водитель Nissan X-Trail ближе к 17:50, не заметив женщину, сбил ее. Пенсионерка в это время переходила дорогу не по пешеходному переходу

- В результате ДТП пешеход погибла на месте ДТП до приезда скорой помощи, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.