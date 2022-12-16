Евгений Титов: «Портфель финансирования южной жилой недвижимости вырос до 255 млрд рублей»

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

Сбербанк на Юге России в Северном Кавказе фиксирует рост спроса на проектное финансирование городских жилых комплексов, апартаментов и загородной малоэтажной недвижимости. Этот сегмент кредитования с начала года вырос в Юго-Западном банке на 62% и превысил половину от общего портфеля корпоративного кредитования среднего и крупного бизнеса.

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Жилищное строительство остаётся важнейшим мультипликативным драйвером роста региональной экономики Юга России и Северного Кавказа. На территории 11 регионов работы Юго-Западного банка сегодня строится 11,6 млн кв.м. жилья с эскроу. Отмечу, что более 6 млн кв.м. из них возводится при нашей экспертной и финансовой поддержке. Отраслевой портфель финансирования жилой недвижимости Юго-Западного банка с начала 2022 года вырос на 98 млрд рублей и превысил 255 млрд рублей. Чаще всего девелоперы в партнёрстве со Сбером начинают работу с новыми проектами, микрорайонами и литерами в Краснодарском и Ставропольском крае, Ростовской области, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Северной Осетии-Алании. Это объясняется в том числе и самым высоким спросом на жильё именно в этих регионах».

По итогам ноября и на протяжении всего 2022 года одними из самых востребованных на первичном рынке Юга России и Северного Кавказа оставались льготные ипотечные программы. Причём, Краснодарский край стал лидером в РФ по доле сделок с семейной ипотекой Сбербанка (13%) и занял третью строчку после Санкт-Петербурга (34%) и Москвы (30%) с 29% по доле оформленных ипотечных займов по программе «Господдержка».