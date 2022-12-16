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НовостиОбщество16 декабря 2022 10:47

На Кубани в 2022 году закупили компьютерные томографы для 18 больниц

Аппараты уже установили в девяти медучреждениях
Светлана ОВДЕЙ
Девять аппаратов планируют установить до 25 декабря Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Девять аппаратов планируют установить до 25 декабря Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани в 2022 году закупили компьютерные томографы для 18 больниц. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Так, аппараты уже установили в девяти учреждениях Ейского, Кущевского, Кавказского, Тихорецкого, Красноармейского, Курганинского, Крымского, Щербиновского районов и Армавира. Еще девять томографов до 25 декабря поставят в медучреждения Калининского Белоглинского, Успенского, Староминского, Новопокровского, Крыловского, Новокубанского муниципалитетов, Сочи и Анапы.

- Год назад мы решили дооборудовать современными компьютерными томографами районные больницы Кубани, где такой техники не хватало. С такой просьбой ко мне обращались жители края, - рассказал глава региона. - Сегодня оборудование нового поколения обеспечивает высокие результаты исследования, что позволяет повышать качество и доступность медицинской помощи в каждом муниципалитете края.

Всего в 2022 году в региональных медучреждениях планируют установить более 2,2 тысячи единиц медоборудования.