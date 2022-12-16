Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 декабря 2022 10:50

В Сочи приступили к монтажу конструкций пешеходного моста «Волшебный лист»

Проведены все бетонные работы на правом берегу реки
Ангелина НАЗАРЧУК
Мост свяжет оба берега реки Сочи. Фото: МЦУ Сочи

Мост свяжет оба берега реки Сочи. Фото: МЦУ Сочи

В Сочи приступили к монтажу конструкций пешеходного моста «Волшебный лист». Специалисты начали работу еще 15 декабря. Мост свяжет оба берега реки Сочи. Его строят по проекту «Две реки – одно море».

- Этот уникальный в своем роде объект строится по проекту сочинского архитектора на промышленной базе в Санкт-Петербурге. В настоящее время, проведены все бетонные работы на правом берегу реки и установлены конструкции для укрупнительной сборки, - сообщили в пресс-службе МЦУ Сочи.

Как удалось узнать “Комсомольской правде”-Кубань”, первый пролет моста успешно прошел инспекцию качества. Мост планируют построить летом 2023 года.