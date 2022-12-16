Мост свяжет оба берега реки Сочи. Фото: МЦУ Сочи

В Сочи приступили к монтажу конструкций пешеходного моста «Волшебный лист». Специалисты начали работу еще 15 декабря. Мост свяжет оба берега реки Сочи. Его строят по проекту «Две реки – одно море».

- Этот уникальный в своем роде объект строится по проекту сочинского архитектора на промышленной базе в Санкт-Петербурге. В настоящее время, проведены все бетонные работы на правом берегу реки и установлены конструкции для укрупнительной сборки, - сообщили в пресс-службе МЦУ Сочи.

Как удалось узнать “Комсомольской правде”-Кубань”, первый пролет моста успешно прошел инспекцию качества. Мост планируют построить летом 2023 года.