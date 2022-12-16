Благодарности вручили сотрудникам и студентам вуза Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре наградили студентов КубГМУ за обучение мобилизованных оказанию первой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Учащиеся университета проводили занятия с военнослужащими, мобилизованными и добровольцами, которые отправились в зону спецоперации. На мероприятии вручили благодарности сотрудникам кафедр факультетской и госпитальной хирургии, мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф.

Благодарностями также награждены студенты четвертого курса, инструкторы первой медпомощи и члены студенческого спасательного отряда вуза.

- Правильное и своевременное оказание первой медицинской помощи спасает множество жизней, - отметил вице-губернатор края Александр Власов. - Наши мобилизованные бойцы благодарят Кубанский государственный медицинский университет за грамотное и качественное обучение.