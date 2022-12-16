Паромное сообщение между Сочи и Турцией планируют запустить в 2023 году

Это направление востребовано Фото: Иван ВИСЛОВ

Между Сочи и Турцией запустят паромное сообщение. Первый паром планируют отправить в 2023 году. Об этом сообщил руководитель Морпорта Сочи Юрий Владимиров.

- О паромах. Я думаю, это будут автомобили, микроавтобусы, туристические автобусы. Это направление востребовано, оно пошло сейчас в работу, - заявил Юрий Владимиров.

Ранее сообщалось, что между Сочи и Крымом планируют запустить паром. Водный транспорт поможет развивать автотуризм и водный транспорт, а также позволит разгрузить туристический поток.