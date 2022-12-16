С 2018 года победителями конкурса стали 88 предприятий Краснодара Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре наградили победителей конкурса «Сделано на Кубани». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Лауреатами осеннего этапа конкурса стали 33 предприятия промышленности и сельского хозяйства. Производства представляли продукцию в различных направлениях, в том числе в отраслях легкой и химической промышленности, деревообработки, металлоконструкций.

- «Сделано на Кубани» - знак качества, известный далеко за пределами нашего региона. Поэтому, приобретая продукцию с этим логотипом, краснодарцы и гости города могут быть уверены, что выбрали качественный товар, - отметил на награждении глава города Евгений Наумов.

Напомним, конкурс «Сделано на Кубани» проводится в регионе с 2018 года. За этот период победителями стали 88 предприятий Краснодара.