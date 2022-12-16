Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 декабря 2022 12:14

Метеорологи прогнозируют сильный туман в Сочи

Спасатели рекомендуют автовладельцам быть внимательными на дороге
Ангелина НАЗАРЧУК
Местам пройдут дожди.

Местам пройдут дожди.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Метеорологи прогнозируют сильный туман в Сочи. Непогода настигнет курорт во второй половине дня 16 декабря. Видимость будет очень слабой.

- Местам пройдут дожди. А порыва ветра могут достигать 11 метров в секунду, - сообщили в пресс-службе Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Спасатели советуют водителям быть предельно внимательными на дороге. Необходимо соблюдать меры предосторожности. МЧС напоминает, что в случае возникновения ЧС следует сразу звонить по номеру 112.