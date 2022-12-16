Местам пройдут дожди. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Метеорологи прогнозируют сильный туман в Сочи. Непогода настигнет курорт во второй половине дня 16 декабря. Видимость будет очень слабой.

- Местам пройдут дожди. А порыва ветра могут достигать 11 метров в секунду, - сообщили в пресс-службе Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Спасатели советуют водителям быть предельно внимательными на дороге. Необходимо соблюдать меры предосторожности. МЧС напоминает, что в случае возникновения ЧС следует сразу звонить по номеру 112.