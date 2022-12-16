В Краснодаре наградили лучших педагогов-наставников Фото: admkrai.krasnodar.ru

Лучших педагогов-наставников наградили в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Мероприятие прошло в мультимедийном историческом парке «Россия - моя история». Награды вручили учителям-наставникам победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.

Дипломы и благодарности также получили педагоги, подготовившие студентов к Финалу X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» и Национального чемпионата профмастерства для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Амбилимпикс».

Как отметила вице-губернатор Анна Минькова, преподавателей уже в течение пяти лет совместно с Краснодарской краевой организацией Общероссийского Профсоюза награждают за подготовку и успехи учащихся.

- Эти наставники делают то, что двигает систему вперед, - находят талантливых детей, видят, выявляют и чувствуют их потенциал, - отметила замглавы региона. - Для ребят эти люди становятся настоящими кумирами - они хотят быть похожими на них, обладать такими же навыками и компетенциями. Именно они продвигают Краснодарский край как регион РФ на очень высокую ступень в образовании.

Всего в 2022 году в школьных олимпиадах участвовало более 400 тысяч учеников Кубани. А 100 ребят награждены региональной премией. Талантливые учащиеся получили по 50 тысяч рублей.