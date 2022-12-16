Жители Карасунского округа Краснодара частично остались без отопления и горячей воды из-за аварии

Жители временно остались без тепла и горячей воды из-за аварии Фото из архива КП

Жители Карасунского округа Краснодара частично остались без отопления и горячей воды. Отключение произошло из-за аварии.

- Причина отключения - порыв подземной тепломагистрали диаметром 600 мм, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, тепла и горячей воды временно нет в домах по улицам Сормовской, Уральской, Бородина, Приозерной, Тюляева. Под отключение попали и жители улиц 30-й Иркутской Дивизии, Симферопольской, Горького, 1-я и 2-я Заречной и другие.

Уточняется, что на месте аварии работает бригада «Краснодартеплоэнерго». Время восстановления подачи тепла и воды уточняется.